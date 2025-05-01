Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören evlerde inceleme yaptı

Evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile kent merkezindeki Esentepe Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Rüzgar nedeniyle il merkezi ile Mazgirt ve Nazımiye ilçelerindeki bazı evlerin çatıları uçtu.

Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

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