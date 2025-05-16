Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tunceli Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, müze binasının kentin en eski yapılarından olduğunu söyledi.

Binanın müzeye dönüştürülme çalışmalarına 2015'te başladıklarını hatırlatan Ulaşoğlu, "2020 yılında bu çalışmalarımız tamamlanarak müzemiz hizmete girdi. Müzemizin hizmete girişiyle birlikte şu an da 1800 civarında arkeolojik ve etnografik eser barındırıyoruz. Bunların yaklaşık 800'ü vitrinlerde sergileniyor." dedi.

Ulaşoğlu, tarihi eserleri korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Müzemizin gayretli, inançlı ve çalışkan personelimiz sayesinde iki kez Avrupa'da ilimizi temsil etme fırsatını yakaladık. Müzemiz, Avrupa'da dereceye girdi ve ilk 3 müzeden biri oldu." ifadesini kullandı.