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        Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

        Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:08
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        Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı
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        Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tunceli Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, müze binasının kentin en eski yapılarından olduğunu söyledi.

        Binanın müzeye dönüştürülme çalışmalarına 2015'te başladıklarını hatırlatan Ulaşoğlu, "2020 yılında bu çalışmalarımız tamamlanarak müzemiz hizmete girdi. Müzemizin hizmete girişiyle birlikte şu an da 1800 civarında arkeolojik ve etnografik eser barındırıyoruz. Bunların yaklaşık 800'ü vitrinlerde sergileniyor." dedi.

        Ulaşoğlu, tarihi eserleri korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Müzemizin gayretli, inançlı ve çalışkan personelimiz sayesinde iki kez Avrupa'da ilimizi temsil etme fırsatını yakaladık. Müzemiz, Avrupa'da dereceye girdi ve ilk 3 müzeden biri oldu." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çit ve akordeon sanatçısı Murat Polat müzik dinletisi sundu.

        Dinletinin ardından müzedeki bazı salonlarda çeşitli sergilerin açılışı yapıldı.

        Etkinliğe, kurum müdürleri, vali yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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