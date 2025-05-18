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        Tunceli'de Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:33
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        Tunceli'de Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Van'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen H.B, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Munzur Çayı'na girdikten sonra akıntıda sürüklenmeye başladı.

        Suyun ortasındaki söğüt ağaçlarına tutunarak mahsur kalan H.B’yi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bot yardımıyla çaya giren ekipler, H.B’yi bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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