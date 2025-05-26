Tunceli'de silahlı kavgada ölen amca ile yeğeni toprağa verildi

Düzgün Baba Cemevi’nde dün çıkan kavgada H.Y, husumetli olduğu iddia edilen köylüleri Yaşar ve Deniz Seyrek'i silahla vurduktan sonra kaçtığı Kıl köyünün Ahurdere mezrasında jandarmanın iz takip köpekleri ve dronla yaptığı çalışmayla yakalanmıştı.

Burada dua edilip helallik alınmasının ardından amca ile yeğeninin cenazesi, Nazımiye’nin Kıl köyüne götürülerek toprağa verildi.

Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde dün çıkan kavgada H.Y. tarafından silahla vurulan cemevi başkanı Yaşar Seyrek (55) ve yeğeni Deniz Seyrek'in (18) cenazesi hastane morgundan alınarak Tunceli Cemevi'ne getirildi.

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