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        Tunceli'de silahlı kavgada ölen amca ile yeğeni toprağa verildi

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen amcayla yeğeninin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:24
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        Tunceli'de silahlı kavgada ölen amca ile yeğeni toprağa verildi
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        Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen amcayla yeğeninin cenazesi toprağa verildi.

        Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde dün çıkan kavgada H.Y. tarafından silahla vurulan cemevi başkanı Yaşar Seyrek (55) ve yeğeni Deniz Seyrek'in (18) cenazesi hastane morgundan alınarak Tunceli Cemevi'ne getirildi.

        Burada dua edilip helallik alınmasının ardından amca ile yeğeninin cenazesi, Nazımiye’nin Kıl köyüne götürülerek toprağa verildi.

        Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

        - Olay

        Düzgün Baba Cemevi’nde dün çıkan kavgada H.Y, husumetli olduğu iddia edilen köylüleri Yaşar ve Deniz Seyrek'i silahla vurduktan sonra kaçtığı Kıl köyünün Ahurdere mezrasında jandarmanın iz takip köpekleri ve dronla yaptığı çalışmayla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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