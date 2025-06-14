Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Aygöl ile makamında görüşerek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

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