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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:02
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

        Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Aygöl ile makamında görüşerek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Görüşme sonrası Aygöl, Bakan Göktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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