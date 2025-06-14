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        Bakan Göktaş, Tunceli'de "Büyük Aile Buluşması"nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:48
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        Bakan Göktaş, Tunceli'de "Büyük Aile Buluşması"nda konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır." dedi.

        Bakan Göktaş, Tunceli'de Mameki Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"nda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ailenin hayatın başladığı bir yer ve sofra olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

        "Sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar. Kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz istikbalimiz, ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır."

        - "Terörsüz Türkiye, idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz"

        Göktaş, Türkiye'nin yıllar boyunca türlü zorluklarla yasakları büyük bir inançla aşarak bu günlere geldiğine dikkati çekti.

        Tunceli'nin barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmaya devam edeceğini aktaran Göktaş, "Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnşallah Tunceli'de barış, huzur, dayanışma her daim ailelerimizle beraber daha da güçlü olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

        Çocukların en güzel hazine olduğuna ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu güzel piknikte, bu güzel ortamda sizlerle beraber olmak, yarınlarımızı sizlerle beraber inşa etmek üzere yola çıktık. Kıymetli anneler, babalar, çocuklarınız hem size hem de bizlere emanet. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımıza güvenli, özgüvenli, geleceği umutla bakan çocuklar yetiştirmek üzere çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Her daim çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, bu aileyi korumak ve güçlendirmek Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmak demektir. Bu güzel buluşmayı anlamlı kılan her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Türkiye ailesinin bir parçasısınız."

        Göktaş, konuşmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile çocukların çeşitli çalışmalar yaptığı stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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