Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Bakan Göktaş, Tunceli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, Tunceli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

        Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen kutlama programında konuşan Bakan Göktaş, teşkilatın kurulduğu günden bugüne vatan toprağının her köşesinde gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

        Jandarmanın birliğin ve beraberliğin korunmasında, devletin bekasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

        "Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarıyla gurur kaynağımız olan ailelerine ve aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine şükranlarımı sunuyorum. İnsanı ayakta tutan iki büyük çınar vardır; biri aile, diğeri vatandır. Aile, insanın ilk yuvasıdır, ilk sözü, ilk adımıdır. Vatan, ailede öğrenilen değerlerin kök saldığı yerdir. Tarihiyle, kültürüyle, diliyle bir milleti millet yapan bu ruhtur."

        Göktaş, aileye sahip çıkmanın vatanı korumak olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmetle yad eden Göktaş, "Kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Görev başındaki kahraman jandarmamıza başarılar diliyorum, ailelerine sağlık ve huzur temenni ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Vatan size emanet, biz de her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından programda jandarma personelleri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kaymakamlar, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (4)
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (4)
        Bakan Göktaş, Tunceli'de "Büyük Aile Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Göktaş, Tunceli'de "Büyük Aile Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Göktaş, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Bakan Göktaş, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (3)
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (3)
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tunceli'de otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
        Tunceli'de otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı