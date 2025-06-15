Tunceli'deki Kırkmerdiven Şelaleleri yaz sezonunda turizmi hareketlendiriyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda bulunan Kırkmerdiven Şelaleleri ve çevresi, özellikle yaz aylarında doğa tutkunları için önemli bir gezi rotası oluyor.

Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen 1500 rakımlı ilçede, son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleri ve doğa sporları turizme büyük katkı sağlıyor.

Bölgede en çok ilgi çeken yerlerin başında ise Munzur Vadisi Milli Parkı, Karagöl, Mercan Vadisi, Goman Yaylası, Katır Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Şahintaşı Buzulu, Sultan Baba Dağı ve Kepır Yaylası geliyor.

Munzur Dağları'nın sarp yamaçlarından akan Kırkmerdiven Şelaleleri ve çevresi de şu sıralar Elazığ, Trabzon, Bingöl, Batman, Siirt, Bursa, Şanlıurfa, Zonguldak, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul gibi illerden gezi gruplarını ağırlıyor.

Günübirlik turlarla rotalarını şelalelere çeviren doğaseverler, araçlarla ilçe merkezinden Gözeler köyüne geldikten sonra hazırlıklarını yapıp seyahatlerine patikadan devam ediyor.

Derin bir vadide yaklaşık 20 kilometre yol yürüyen doğaseverler, sırasıyla 4 farklı noktada akan şelaleleri gezerek piknik yapıyor ya da makineleriyle fotoğraf çekiyor. Şehir stresinden uzakta vakit geçiren doğaseverler, yöreye özgü endemik bitkileri ve koruma altındaki yaban keçilerini yakından görme fırsatı buluyor. Sıcaktan bunalan bazı ziyaretçiler de şelalelerin dibine girerek serinlemeye çalışıyor. - "Burada hayatımda hiç görmediğim çiçeklerle karşılaştım" Doğa tutkunlarından Ahmet Şimşek, AA muhabirine, zorlu bir parkuru adımlayıp Kırkmerdiven Şelaleleri'ne ulaştıklarını söyledi. Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Buranın muhteşem doğasını deneyimlemek benim için çok güzel ve özel bir olay oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü burada hayatımda hiç görmediğim çiçeklerle karşılaştım. Özellikle yaban hayatı bu bölgede gerçekten çok güzel korunmuş ve şelalelerin görüntüsü harikaydı. Bu güzel organizasyonu bize sunduğu için Trabzon Tenis, Dağcılık Kulübüne teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzellikler hiç bozulmadan yıllar boyunca kalır."