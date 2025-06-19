Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Tunceli'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Tunceli'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çatı zarar gördü.
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