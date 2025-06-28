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        Tunceli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:38
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        Tunceli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Tunceli’de polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için huzur ve güven uygulaması yapıldığı belirtildi.

        Uygulamanın il merkezi ve 7 ilçeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, "797 şahıs, 173 araç sorgulandı. 55 umuma açık iş yeri ile 13 park- bahçe denetlendi. Yapılan trafik kontrollerinde 5 araç sürücüsüne toplam 58 bin 215 lira cezai işlem uygulandı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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