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        Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, görevine başladı

        Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Levent Küçük, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:34
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        Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, görevine başladı
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        Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Levent Küçük, görevine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çemişgezek Kaymakamı olarak atanan Küçük, Hükümet Konağı önünde kurum müdürlerince karşılandı.

        Daha sonra makamına geçen Küçük, kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.

        Küçük, toplantıda ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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