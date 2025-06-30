Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, görevine başladı
Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Levent Küçük, görevine başladı.
Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Levent Küçük, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çemişgezek Kaymakamı olarak atanan Küçük, Hükümet Konağı önünde kurum müdürlerince karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Küçük, kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Küçük, toplantıda ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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