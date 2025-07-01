Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği yapıldı

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün yanı sıra kurum müdürleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bir araya getirilen atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne götürüldü.

Katılımcılar milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri tek tek toplayıp torbalara koydu.

Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, araçlarla Misakisağ mevkisinde toplanan katılımcılar, gerekli hazırlıklarının ardından gruplar halinde araziye dağıldı.

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