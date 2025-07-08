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        Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:33
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        Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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        Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Valilik ve Tunceli Belediyesince Sanat Sokağı'nda aşure dağıtım etkinliği düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, aşurenin birlik ve beraberliği gösterdiğini söyledi.

        Vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Aygöl, "Rabbim birliğimizi daim eylesin, devletimizi güçlü kılsın, milletimizi daima güçlü ve muzaffer eylesin inşallah. Aşuremiz hayırlı olsun, afiyet olsun." dedi.

        Dua edilmesinin ardından kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, bazı kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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