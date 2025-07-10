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        Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:04
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        Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 62 AAH 190 plakalı otomobil ile İ.A'nın kullandığı 62 AAH 699 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü'nde çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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