Tunceli Valiliğinden Mersin'de yakalanan teröristle ilgili açıklama:

Tunceli Valiliği, kentte 27 yıl önce yaşanan 2 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi "Zafer" kod adlı teröristin, örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinden yapılan titiz çalışmayla Mersin'de yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin faili meçhul kalan suçların aydınlatılması amacıyla çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu bazı dosyaların yeniden incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut deliller geliştirilerek örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinde yapılan uzun ve titiz çalışmalar neticesinde 'Zafer' kod adlı H.K. isimli TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubunun 1998 yılında Pertek ilçesi Dorutay bölgesindeki yol devriyesi esnasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Anaç ve yaralanan Jandarma Komando Er Olcay Aymelek ile 1998 yılında Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."