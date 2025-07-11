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        Tunceli Valiliğinden Mersin'de yakalanan teröristle ilgili açıklama:

        Tunceli Valiliği, kentte 27 yıl önce yaşanan 2 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi "Zafer" kod adlı teröristin, örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinden yapılan titiz çalışmayla Mersin'de yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:31
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        Tunceli Valiliğinden Mersin'de yakalanan teröristle ilgili açıklama:
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        Tunceli Valiliği, kentte 27 yıl önce yaşanan 2 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi "Zafer" kod adlı teröristin, örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinden yapılan titiz çalışmayla Mersin'de yakalandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin faili meçhul kalan suçların aydınlatılması amacıyla çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

        Bu kapsamda söz konusu bazı dosyaların yeniden incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mevcut deliller geliştirilerek örgüt mensuplarının ifade ve teşhisleri üzerinde yapılan uzun ve titiz çalışmalar neticesinde 'Zafer' kod adlı H.K. isimli TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubunun 1998 yılında Pertek ilçesi Dorutay bölgesindeki yol devriyesi esnasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Anaç ve yaralanan Jandarma Komando Er Olcay Aymelek ile 1998 yılında Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."

        Açıklamada, ekiplerin teröristin yerini tespit etmek için Ankara, İzmir ve Mersin'de çalışma yürüttüğü belirtilerek, "TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 1995-1998 yılları arasında Tunceli kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve 27 yıl önce işlenen terör cinayetlerinin şüphelisi 'Zafer' kod adlı H.K. isimli şahıs 17 Haziran 2025 tarihinde Mersin ilinde icra edilen operasyon ve fiziki takip neticesinde yakalanmıştır. TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, 20 Haziran 2025 günü sevk edildiği Pertek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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