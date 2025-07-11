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        Tunceli Belediyesinden vatandaşlara su tasarrufu çağrısı:

        Tunceli Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması için vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:51
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        Tunceli Belediyesinden vatandaşlara su tasarrufu çağrısı:
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        Tunceli Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması için vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilde uzun süredir devam eden kuraklığın su kaynaklarındaki verimi ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

        Kent merkezinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün Zagge Pompa İstasyonu ve sondaj kuyularındaki pompalarla karşılandığı aktarılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar ve yaz aylarında yaşanan nüfus artışıyla birlikte su tüketimi üst seviyelere ulaştı. Bu da mevcut kaynakların yetersiz kalmasına neden oluyor. Su kesintilerine gitmeden bu süreci atlatabilmek için hepimizin desteğine ihtiyaç var. Park ve bahçelerin sulanmasından, araç ve halı yıkamaktan, havuz doldurmaktan ve gereksiz su kullanımından kaçınalım." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, vatandaşların su tüketimine karşı duyarlı olması ve belediyeyle işbirliği halinde olması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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