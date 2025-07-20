Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu.
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu.
Pülümür Vadisi'ndeki Kara Haydar mevkisinden Pülümür Çayı'na giren Ö.İ. bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ö.İ, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.İ, kurtarılamadı.
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