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        Tunceli'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 21:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:29
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        Tunceli'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        F.A. idaresindeki 23 AES 260 plakalı otomobil ile S.B'nin kullandığı 34 ABT 370 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu ise araçların çekilmesiyle açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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