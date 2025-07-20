Tunceli'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 23 AES 260 plakalı otomobil ile S.B'nin kullandığı 34 ABT 370 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu ise araçların çekilmesiyle açıldı.
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