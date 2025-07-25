Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çemişgezek-Elazığ kara yolunun Peymunut mezrası mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, alandaki bazı ağaçlara zarar verdi.
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