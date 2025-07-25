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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:08
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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çemişgezek-Elazığ kara yolunun Peymunut mezrası mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangın, alandaki bazı ağaçlara zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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