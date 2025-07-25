Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de belirli noktalar dışında akarsularda yüzmek yasaklandı

        Tunceli'de, suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Munzur ve Pülümür vadilerinde belirlenen noktaların dışında yüzmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de belirli noktalar dışında akarsularda yüzmek yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de, suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Munzur ve Pülümür vadilerinde belirlenen noktaların dışında yüzmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların su kaynaklarına yöneldiği ifade edildi.

        Suda boğulma olaylarının önüne geçmek için bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tunceli-Ovacık yolunda Kemerbel Aile Çay Bahçesi, Miskisah Dinlenme Tesisi, Halbori Dinlenme Tesisi, Anahita Restoran ve Pansiyon, Tunceli-Pülümür yolunda ise Sinan Plaj Restoran, Marçik Restoran, Kavacık Restoran ve Kutudere Restoran dışındaki tüm su alanlarında yüzmek yasaktır. Barajlar, göletler, sulama kanalları, regülatörler, su iletim veya taşkın kontrol kanalları gibi doğal olmayan yapılar ve işaretli yüzme alanı dışında kalan akarsu yatakları yüzmeye uygun değildir ve tehlike arz etmektedir."

        Açıklamada, uyarı ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Tunceli'de öğrenciler sahaya çıkıp afetlere karşı bilgilendirme çalışması y...
        Tunceli'de öğrenciler sahaya çıkıp afetlere karşı bilgilendirme çalışması y...
        Tozkoparan Höyüğü'nde 3'üncü etap kazı çalışmaları başladı
        Tozkoparan Höyüğü'nde 3'üncü etap kazı çalışmaları başladı
        Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü'nde arkeolojik kazılara yeniden başlandı
        Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü'nde arkeolojik kazılara yeniden başlandı