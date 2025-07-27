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        Tunceli'de 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tunceli'de hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:17
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        Tunceli'de 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tunceli'de hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M'yi Elazığ'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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