Çemişgezek Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Derneğine destek
Tunceli'de Çemişgezek Belediyesince, Meclis kararıyla Hayvanları Koruma Derneğine destek verildi.
Tunceli'de Çemişgezek Belediyesince, Meclis kararıyla Hayvanları Koruma Derneğine destek verildi.
Çemişgezek Belediyesi, bugün gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısında Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne 20 bin lira ayni yardım desteği sağlanması oy birliğiyle kabul edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, alınan kararın hayvan haklarına verilen önemin bir göstergesi olduğu belirtilerek, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.