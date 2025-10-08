Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçenin tarihi yerlerini gezdi

        ​Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun yeni öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:53
        Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçenin tarihi yerlerini gezdi
        ​Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun yeni öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında öğrencilerin adaptasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Etkinliklerin ilk durağında, Çemişgezek Yelmaniye Camisi'ni daha sonra ilçenin köklü geçmişine ışık tutan önemli noktaları ziyaret etti.

        Gezi boyunca sırasıyla tarihi Yelmaniye Camisi, Hamidiye Medresesi, Süleymaniye Camisi, tarihi hamamlar, Bayram Baba ve Uzun Hasan Türbesi gibi mekanlar rehber eşliğinde gezilerek öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

        ​Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye yeni katılan öğrencilere Çemişgezek'in tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

        Balcı, "Bugün 'Gelin Tanış Olalım' programı kapsamında üniversite öğrencilerimize Çemişgezek ilçemizin tarihi camilerini, tarihi mekanlarını gezdirdik. Bu programda emeği geçen Serkan Özer Hocamıza, yurt müdürümüz Ezgi hocamıza, Çimen Kaya hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi de Çemişgezek'imizin doğasını ve tarihini görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ​Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Bölümü öğrencisi Zeynep Yetiş, "Diyarbakır'dan geliyorum. Serkan Hocamız'ın da eşliği sayesinde buraları, tarihini, her şeyini öğrendik. Çok beğendik. Hepinizi bekleriz, gelin, görün, gezin. Bize eşlik eden herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Şanlıurfa'dan gelerek Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okumaya başlayan 1. sınıf öğrencisi Fidan Sayir ise "Bugün tarihi yerlerimizi Serkan hocamız eşliğinde gezdik, gördük, eğlendik. Herkese bu projeyi yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sizin de gelip gezip görmenizi tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

        Gezi programına Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, Çemişgezek Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ezgi İnce Altay, Çemişgezek Yelmaniye Camii hocası Serkan Özer, gençlik merkezi personelleri ve öğrenciler katıldı.

        ​Öğrencilerin ilçeyi tanıma gezileri, farklı etkinliklerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

