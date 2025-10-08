Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçenin tarihi yerlerini gezdi

​Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun yeni öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında öğrencilerin adaptasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, çeşitli etkinliklerle başladı.

Etkinliklerin ilk durağında, Çemişgezek Yelmaniye Camisi'ni daha sonra ilçenin köklü geçmişine ışık tutan önemli noktaları ziyaret etti.

Gezi boyunca sırasıyla tarihi Yelmaniye Camisi, Hamidiye Medresesi, Süleymaniye Camisi, tarihi hamamlar, Bayram Baba ve Uzun Hasan Türbesi gibi mekanlar rehber eşliğinde gezilerek öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

​Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye yeni katılan öğrencilere Çemişgezek'in tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Balcı, "Bugün 'Gelin Tanış Olalım' programı kapsamında üniversite öğrencilerimize Çemişgezek ilçemizin tarihi camilerini, tarihi mekanlarını gezdirdik. Bu programda emeği geçen Serkan Özer Hocamıza, yurt müdürümüz Ezgi hocamıza, Çimen Kaya hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi de Çemişgezek'imizin doğasını ve tarihini görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.