Çemişgezek'te tellere takılan kedi kurtarıldı
Çemişgezek ilçesinde dikenli tellere takılan kedin belediye ekiplerince kurtarıldı.
Çemişgezek ilçesinde dikenli tellere takılan kedin belediye ekiplerince kurtarıldı.
İstiklal İlköğretim Okulu çevresinde bir evin bahçesinde tellerinde kedinin mahsur kaldığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelerek kedinin boğazına takılan dikenli teli keserek çıkartan belediye ekibi, hayvanı doğaya saldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.