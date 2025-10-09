Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Çemişgezek'te tellere takılan kedi kurtarıldı

        Çemişgezek ilçesinde dikenli tellere takılan kedin belediye ekiplerince kurtarıldı.

        09.10.2025 - 10:44
        Çemişgezek'te tellere takılan kedi kurtarıldı
        Çemişgezek ilçesinde dikenli tellere takılan kedin belediye ekiplerince kurtarıldı.

        İstiklal İlköğretim Okulu çevresinde bir evin bahçesinde tellerinde kedinin mahsur kaldığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelerek kedinin boğazına takılan dikenli teli keserek çıkartan belediye ekibi, hayvanı doğaya saldı.

