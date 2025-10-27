Tunceli'de "fotokapanlar" ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza kesildi
Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza uygulandı.
Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir süre önce Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsal alanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarda yaptıkları inceleme sonucunda, 11 kişinin kaçak olarak av yaptığını tespit etti.
Kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten" 88 bin 96 lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.