Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de "fotokapanlar" ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza kesildi

        Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de "fotokapanlar" ile kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bir süre önce Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsal alanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarda yaptıkları inceleme sonucunda, 11 kişinin kaçak olarak av yaptığını tespit etti.

        Kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten" 88 bin 96 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        ​Çemişgezek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bisiklet turu yapıldı
        ​Çemişgezek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bisiklet turu yapıldı
        Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 60 gözaltı
        Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 60 gözaltı
        Tunceli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli yakalandı
        Tunceli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü
        Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü
        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerad...
        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerad...