        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi

        Tunceli'de üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:34
        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi
        Tunceli'de üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Kentte, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Veysi Kaya'nın öncülüğünde olası afet ve acil durumlara karşı çeşitli projeler yürütülüyor.

        Bu kapsamda AFAD'ın arama kurtarma ekipleri de belirli aralıklarla il merkezi ve ilçelerde yaşayan vatandaşlara afetlerle ilgili eğitimler veriyor.

        Ekipler, son olarak Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu'nun koordinesinde, Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için afet farkındalığı eğitimi düzenledi.

        Teorik ve uygulamalı eğitimlere katılan 800 öğrenci, afet öncesi hazırlık ve doğru davranış, tahliye yöntemleri, temel ilk yardım ve kriz sonrası dayanıklılık gibi birçok konuda bilgilendirildi.

        Eğitimlerin sonunda öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

