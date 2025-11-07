Tunceli'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tunceli'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tunceli'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.Y. idaresindeki otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Harçik mevkisinde kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından H.Y'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.