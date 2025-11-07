Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

        Tunceli'de kullandığı otomobilin köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:26
        Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yılmaz'ın özgeçmişi okundu.

        Dua edilmesinden sonra Yılmaz'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

        Törene, Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

