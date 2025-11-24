Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu açıldı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, inşa edilen Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, inşa edilen Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu törenle açıldı.

        Okulun bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin eğitim altyapısına dair çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aygöl, "Biz çocuklarımıza en iyi şartları oluşturmak için mücadelemize devam edeceğiz. Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek okul hizmete açıldı.

        Programa, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, bazı kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 1994'te okul lojmanında şehit edilen öğretmenler anıldı
        Tunceli'de 1994'te okul lojmanında şehit edilen öğretmenler anıldı
        Tunceli'de 6 şehit öğretmen anıldı
        Tunceli'de 6 şehit öğretmen anıldı
        Tunceli'nin 3 ilçesinde 200'ün üstünde yapı 'yüksek riskli ve çok tehlikeli...
        Tunceli'nin 3 ilçesinde 200'ün üstünde yapı 'yüksek riskli ve çok tehlikeli...
        Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden...
        Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden...
        Tunceli'de dağ keçisi sürüsü görüntülendi
        Tunceli'de dağ keçisi sürüsü görüntülendi
        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Tunceli İl Divan Toplantısı'nda teşkila...
        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Tunceli İl Divan Toplantısı'nda teşkila...