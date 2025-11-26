Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de "Anadolu Ezgileri" konseri düzenlendi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali etkinlikleri kapsamında "Anadolu Ezgileri" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:38
        Tunceli'de "Anadolu Ezgileri" konseri düzenlendi
        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali etkinlikleri kapsamında "Anadolu Ezgileri" konseri verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Çemişgezek Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda sahne alan Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, geleneksel müzik motiflerini modern sahne sanatlarıyla bir araya getirerek Anadolu ezgilerini seslendirdi.

        Kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan ve ücretsiz yapılan etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

        Etkinliğe, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

