Tunceli'de "Anadolu Ezgileri" konseri düzenlendi

Etkinliğe, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan ve ücretsiz yapılan etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

Bu kapsamda sahne alan Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, geleneksel müzik motiflerini modern sahne sanatlarıyla bir araya getirerek Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Çemişgezek Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.