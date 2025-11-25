Habertürk
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli'de anaokulu temel atma töreninde konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörle siyaset olmaz, terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insani yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir." dedi.

        Giriş: 25.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:33
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli'de anaokulu temel atma töreninde konuştu:
        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörle siyaset olmaz, terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insani yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir." dedi.

        Yıldırım, Tunceli'de Sonay Beyaz Kızılay Anaokulunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her köşesine binlerce eser yaptıklarını söyledi.

        Tunceli'de yaşayan insanların terörün ne anlama geldiğini ve neye mal olduğunu en iyi bilenler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Maalesef 40 yıl boyunca büyük bedel ödedik. 13 binden fazla güvenlik personelimizi, korucumuzu, polisimizi, askerimizi terörle mücadelede şehit verdik. Yine 34 bin civarında sivil vatandaşımız da terör belasında hayatını kaybetti. Sonunda ne kazandık, hiçbir şey kazanmadık. Üstelik kaybettiklerimiz çok daha fazla. 2 trilyon dolar tutarında da bir maddi kaynağı kaybettik. 2 trilyon dolar dediğimiz bugün neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin iki katı. Demek ki biz terörle mücadeleye bu paraları harcamasaydık, bugün bir Türkiye yerine üç Türkiye'yi konuşacaktık ama olan oldu.

        ​​​​​​​Zamanı geri getiremeyiz fakat önümüzde büyük fırsat var. O fırsat 'Terörsüz Türkiye' fırsatıdır. Buna bazıları karşı çıkıyorlar ama niye karşı çıktıklarını da ne kendileri biliyor ne de vatandaş anlıyor. Karşı çıkanlardan beklenen şudur; bir alternatif ortaya koymak. Yani terör bitsin istiyor musun, istemiyor musun? Terörle siyaset olmaz, terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insani yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir. Teröre karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber yaşayacağız, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti var olacak."

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de okul öncesi eğitimin çocukların geleceğe hazırlanmasında en kritik dönem olduğunu vurguladı.

        Aygöl, okulun yapımına destek olan herkese teşekkür ederek, "Kızılayımızın bu vizyoner projesi ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Tunceli'de de evlatlarımızın nitelikli eğitim imkanlarına erişimini güçlendirmekte, onların özgüven, sevgi ve bilgiyle büyümesine katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından dua edilerek iş makinesi desteğinde Sonay Beyaz Kızılay Anaokulunun temeli atıldı.

        Törene, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşi programına katıldı.

