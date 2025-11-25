Habertürk
        Tunceli Haberleri

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 14:17
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yıldırım, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile bazı kurum müdürlerince Valilik girişinde karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Yıldırım, daha sonra Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette Aygöl tarafından Yıldırım'a "Zülfikar" kılıcı hediye edildi.

