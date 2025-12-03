Tunceli Valisi Aygöl'ün "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aygöl, mesajında, 3 Aralık'ın empatinin, dayanışmanın ve birlikte güçlü bir toplum olmanın değerinin yeniden hatırlandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

Engelliliğin bir eksiklik değil, toplum olarak omuz omuza verilmesi gereken ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Her bireyin fırsat verildiğinde üretebildiği, başarabildiği ve hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olabildiği unutulmamalıdır. Tunceli'de engelsiz bir şehir hedefiyle çalışmaya, yaşamın her alanında erişilebilirlik ve eşitlik ilkesini titizlikle gözetmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım, aslında hepimizin yaşam kalitesini yükselten bir adımdır. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz."