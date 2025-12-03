Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli Valisi Aygöl'ün "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:18
        Tunceli Valisi Aygöl'ün "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aygöl, mesajında, 3 Aralık'ın empatinin, dayanışmanın ve birlikte güçlü bir toplum olmanın değerinin yeniden hatırlandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

        Engelliliğin bir eksiklik değil, toplum olarak omuz omuza verilmesi gereken ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Her bireyin fırsat verildiğinde üretebildiği, başarabildiği ve hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olabildiği unutulmamalıdır. Tunceli'de engelsiz bir şehir hedefiyle çalışmaya, yaşamın her alanında erişilebilirlik ve eşitlik ilkesini titizlikle gözetmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım, aslında hepimizin yaşam kalitesini yükselten bir adımdır. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

