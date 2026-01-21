Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de teröre yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:52
        Tunceli'de teröre yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda E.D'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

