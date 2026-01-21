Tunceli'de teröre yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda E.D'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü üyeliği ve terör amaçlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

