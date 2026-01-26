Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Tunceli'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay Mahallelerindeki fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.

        Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak son kullanma tarihlerini kontrol etti.

        Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, gazetecilere, Bakanlık ve Valiliğin talimatlarıyla denetimler yaptıklarını söyledi.

        Kasa-raf uyumu ve etiket kontrolü gerçekleştirdiklerini ifade eden Topal, "Tunceli'de yapılan denetimlerde birçok esnafımızın kurallara riayet ettiğini ve çok fazla olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Özellikle bu duyarlı davranışlarından dolayı Tunceli'de hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Topal, denetimlerin ilçelerde de devam edeceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından, CİMER ve Bakanlığımızın şikayet hattı olan 175 üzerinden şikayetlerini bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 108 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu
        Tunceli'de 108 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu
        Tunceli'de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
        Tunceli'de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
        Tunceli'de 83 köy yolu ulaşıma kapalı
        Tunceli'de 83 köy yolu ulaşıma kapalı
        Tunceli'de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Tunceli'de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Tunceli'de kar kalınlığı 3,5 metreyi buldu
        Tunceli'de kar kalınlığı 3,5 metreyi buldu
        Tunceli'de 175 projede 27 milyar lirayı aşan dev yatırım
        Tunceli'de 175 projede 27 milyar lirayı aşan dev yatırım