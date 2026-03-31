Tunceli'de yaban keçilerinin dik uçurumda ilerlemesi dronla görüntülendi

Tunceli'de yaban keçilerinin Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dik bir uçurumda ilerlemesi dronla görüntülendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya ile Tunceli Müzesi'nde görevli arkeolog Özgür Şahin, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezinti yaparken yaban keçileriyle karşılaştı.



Bunun üzerine Şahin, yanında bulundurduğu dronu havalandırarak yaban keçilerinin dik ve sarp uçurumda ilerlemesini kayıt altına aldı.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de yaban keçilerine dair videoyu sosyal medya hesabından "Yerçekimine meydan okuyan dağ keçilerimiz." notuyla paylaştı.



Görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

