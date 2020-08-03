Tunceli’deki vadilerde temizlik çalışması Piknikçiler tarafından kirletilen vadilerle ilgili yöre halkı tepki gösterdi

Tunceli’de bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri’nin son günlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanması ve çöplerini doğaya atılması nedeniyle bilinçlendirme amaçlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Doğal güzellikleriyle hayran bırakan Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı tatili fırsat bilenler, vadileri ziyaret etti. Bazı ziyaretçiler tarafından doğaya atılan çöpler, milli park sahasında yasak olmasına rağmen yakılan ateşler ve kurulan çadırlara yöre halkı tepki gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ziyaretçilerin doğaya bıraktığı atıkları ve çöpleri toplayarak, araçlarla belediyenin katı atık toplama merkezine taşıdı. Temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşları milli park sahasında ateş yakmamaları ve doğayı temiz tutmaları konusunda uyardı.

Yöre sakinleri adına açıklama yapan Avukat Barış Yıldırım, “Munzur Vadisi 42 bin hektarlık bölümü 1971 yılında Bakanlar Kurulu tarafından milli park olarak ilan edildi. Bu saha yaklaşık 42 bin hektarlık bir sahadır. Milli Parklar yasasına göre milli ve milletler arası ender özelliklere sahip güzelliklere sahip. Özgün fauna ve flora yapısına sahip olduğu peyzaj ve topografya bakımından özellik arz ettiği için milli park olarak ilan edildi” dedi.

Milli Parkın kirletilmesinin suç olduğunu belirten Yıldırım, ”Dileyen dilediği gibi kontrolsüz bir şekilde Munzur Vadisi’ne kolayca giriyor. Yasak olmasına rağmen herkes burada ateşli piknik yapıyor. Burada 2017 yılında dünyada sadece Munzur Suyu’nda endemik alabalık türü saptandı. Saptayan ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlileri ve yabancı akademisyenlerdi. Bu suyun parametrelerinin kirliliğe karşı korunması gerekiyor. Fakat su kaynağından itibaren gelişi güzel bir şekilde gerek biyolojik atıklarla gerekse beşeri faaliyetler sonucu oluşan diğer atıklarla kirleniyor. Milli Parklar kanununun 14’üncü maddesine göre milli parklarda ekosistem değerlerinin bozulması yasaktır. Milli parklarda toprak, su ve hava parametrelerinin kirletilmesinin yasak olmasına karşın maalesef buralarda hiçbir önlem alınmıyor. Bu Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ediyor. Ceza Mahkemesi Kanunun 90’ıncı maddesine göre her yurttaşın suça müdahale hakkı vardır"diye konuştu.

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