Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi



Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 3 yavru ayı, Pülümür Çayı'nda beslenirken bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pülümür Çayı kenarında 3 yavru ayının beslenme anları görüntüledi. Arkadaşlarıyla Pülümür Vadisi'nde gezdikleri sırada yavru ayıların beslendiğini gören Muzaffer Akyüz, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Yavru ayıların bir süre yiyecek aradıklarının ardından taşların altında çıkardıkları otları yiyerek beslendiklerini söyleyen Akyüz, "Arkadaşlarla Pülümür Vadisi'nde geziyorduk. Hanköy civarındaki Pülümür Çayı kıyısında 3 yavru ayıyı fark ettik. Anneleri yanında yoktu. Yavrular acıkmıştı sürekli su kıyısında taşları kaldırıp altında bir şeyler bulup yiyor ve ot köklerini çıkarıp yiyorlardı. Ayı yavruları genellikle 3 yıla yakın anneleriyle yaşarlar ama bu yavruların anneleri ortalıkta hiç görünmedi. Umarım yaşıyordur ve yavrularını tekrar bulur ve onları daha rahat besler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Ferit DEMİR

2020-08-29 14:13:27



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