Tunceli’de aşı yaptıran gençlere ücretsiz rafting turu

Tunceli’de Covid19 aşısını yaptıracak gençler, Valilik koordinesinde Munzur Çayı’nda ücretsiz şekilde rafting yapacak.
Tunceli Valiliği koordinesinde kentte aşılamayı özendirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Valilik, “Aşı Olmayan Gencimiz Kalmasın” sloganıyla aşı olan gençlere ücretsiz rafting yapma imkanı sunacağını bildirdi.
Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere, 1830 yaş arası gençlerimizden ilk doz aşılarını olanlara, Munzur’da Rafting Turu ücretsiz olacak. Aşınızı olduktan sonra sağlık kuruluşlarımızdan aşı olduğunuza dair belgenizi alarak rafting heyecanını ücretsiz olarak yaşayabilirsiniz. Sizlerin sağlığı bizim için çok önemli! Lütfen gecikmeden sağlık kuruluşlarımıza başvurarak aşınızı yaptırın” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.