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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

İHA

Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde devam eden örtü yangını söndürme çalışmalarında yangın alanının etrafının tamamen iş makineleri ve yangın bantları ile çevrildiği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yangın alanı bölgesinde zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olsa da şuan için tehlike oluşturacak bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına bugün geç saatlere kadar devam edecek ve sabah erken saatlerde tekrar başlayacaklardır’’ denildi.
Öte yandan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yangın bölgesine giderek ekiplerle bir araya geldi. Burada inceleme yapan ve bilgi alan Vali Özkan, söndürme çalışmasına katılan ekiplere teşekkür etti.

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