Tunceli’deki orman yangını devam ediyor

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılarak devam eden yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, örtü yangınına müdahalenin devam ettiği belirtilerek, "HozatOvacık ilçelerimiz arasında bulunan Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangını sebebiyle orman işletme müdürlüğü, jandarma ekiplerimiz alanda olup ilçe belediye itfaiyelerimiz de hazırda bekletilmektedir. Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

Öte yandan, kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yangının söndürülmesinin ancak havadan müdahaleyle mümkün olduğunu dile getirdi.

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