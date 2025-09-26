Tunceli’de otobüs durağında şüpheli çanta paniği

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vatandaşlar, Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Ardından çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede, çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.