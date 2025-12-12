Habertürk
        Haberler Dünya Tünel kazıp Polonya'ya geçtiler | Dış Haberler

        180 yasa dışı göçmen Polonya'ya geçti

        Polonya ile Belarus sınırında kazılmış tüneli kullanan 180'den fazla yasa dışı göçmen Polonya'ya geçti. Tünelin yüksekliğinin yaklaşık 1,5 metre olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:51 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:15
        Tünel yoluyla Belarus'tan Polonya'ya geçtiler
        Polonya ile Belarus arasındaki sınırın altına kazılmış tüneli kullanan 180'den fazla yasa dışı göçmenin Polonya'ya giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

        Polonya Sınır Muhafızlarınca yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tünel ülkenin kuzeydoğusundaki Podlasie bölgesinde bulunan Narewka köyü yakınlarında keşfedildi.

        Yüksekliği yaklaşık 1,5 metre olan tünelin Belarus tarafındaki girişinin, sınıra yaklaşık 50 metre mesafede çıkışının ise Polonya tarafında sınır bariyerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta olduğu belirlendi.

        Sınır Muhafızları, elektronik sistemler sayesinde kısa süre içinde 180'den fazla yabancı uyruklunun tünelden geçerek Polonya'ya girdiğini tespit etti.

        Başlatılan operasyonda kaçan kişilerden 130'dan fazlası yakalandı, diğerlerinin aranması devam ediyor.

        Sınır muhafızlarının yanı sıra asker ve polis memurlarının da katıldığı operasyonda, yakalananların çoğunun Afganistan ve Pakistan, bazılarının da Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu öğrenildi.

        Ayrıca yasa dışı göçmenleri almak için bölgeye gelen biri Polonyalı ve biri Litvanyalı 2 sürücü gözaltına alındı. Bu kişilerin göçmenleri Batı Avrupa'ya götürmeyi planladıkları iddia edildi.

        Tünelin görüntülerini de paylaşan Sınır Muhafızları, bunun bu yıl Polonya-Belarus sınırında keşfedilen dördüncü tünel olduğunu bildirdi.

        İnsan hakları grupları tarafından "göçmenleri geri ittikleri" gerekçesiyle eleştirilen Polonya, Letonya ve Litvanya'dan yetkililer, göçmen akışının, Belaruslu yetkililerin desteğiyle organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu iddia ediyor.

        Avrupa Birliği genelinde düşüş yaşanmasına rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın Belarus sınırlarından yasa dışı geçiş yapan göçmen sayısı geçen yıl yüzde 192 artmıştı.

