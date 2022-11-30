2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi.

Maçta etikili olamayan Fransızlar, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. Mağlubiyete rağmen grubunu lider tamamlayan Fransa toplamda 6 puan elde etti.

Tunus ise Fransa karşısında galip gelmesine rağmen, bir diğer maçta Avustralya'nın, Danimarka'yı mağlup etmesinden dolayı gruptan çıkamadı. Fransa karşısında etkili bir oyunla galip gelen Tunus'ta golü 58. dakikada Khazri attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada N. Ghandri Tunus adına golü buldu fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

25. dakikada Kingsley Coman ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

28. dakikada Tunus takımında Wajdi Kechrida, sarı kart görüyor.

30.dakikada Anis Slimane tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.