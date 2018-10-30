Tüp bebek yaş sınırı kaç oldu? Şartları ne?

Sağlık alanında çok kritik ve köklü değişimlerin olduğu 43 maddelik yasa tasarısı tamamlandı. Perşembe günü onay için Meclis'e sunulacak. Yasa tasarısı maddelerinden en çok dikkat çekenlerden birisi de tüp bebek tedavisi. Normal yollarla bebek sahibi olamayan ailelerin başvuracağı devlet destekli tüp bebek tedavisi yaşı kaç oldu ve çiftler kaç kere tüp bebek tedavisi yaptırabilecek?
TÜP BEBEKTE 40 YAŞ SINIRI
Evli olanların tıbbı olarak çocuk sahibi olmayacaklarını, yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olacağının rapor olarak kanıtlayacak.
Tüp bebek tedavisinde daha önce 38 olan yaş sınırı 40'a çıkarılacak. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,
Tüp bebek deneme sınırı ise 3 olacak.
32'İNCİ MADDE NE DİYOR?
Yürürlükteki hükmün lafzına göre, yalnızca kadın infertilitesinde tüp bebek tedavisi sağlanabilmekte; erkek infertilitesinin olduğu durumlarda tüp bebek uygulamalarında sıkıntı yaşanmaktadır.
Madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinde değişiklik yapılarak bu sorunun giderilmesi, ayrıca tüp bebek uygulamasında yalnızca kadının yaşının önemli olduğunun belirtilmesi, eşi tarafından bakmakla yükümlü olmayan, halen çalışan genel sağlık sigortalısı olmasına rağmen en az beş yıllık genel sağlık sigortalılık ve 900 gün genel sağlık sigortalısı prim gün sayısı olmayan kadının, eşinin bu kriterlere sahip olması halinde tüp bebek tedavisinin finansmanının sağlanması ve kalitsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına ya da hasta çocuğu (talasemi, hemofili vs. gibi kalıtsal genetik hastalıklar) olup ikinci çocuğun sağlam doğmasına yönelik yapılacak preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygulanan yardımcı üreme yöntemi tedavilerinin finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanması amaçlanmaktadır.
TAŞIYICI ANNELİK
Üremeye yardımcı tedavi işlemleri kapsamında uygulanabilen donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılması, taşıyıcı annelik gibi işlemlere izin verilmediğinden, bu konudaki kuralları ihlal edenlere cezai müeyyideler getirilecek.
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