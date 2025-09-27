Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak, hesaplara yattı mı? Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak?

        TÜPRAŞ temettü tarihi 2025: Tüpraş ne zaman temettü verecek?

        Tüpraş, (TUPRS) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 2025 yılı içerisinde iki kez temettü ödemesi yapılacağını duyurdu. Hatırlanacağı gibi ilk taksiti mart ayında hesaplara geçerken, ikinci temettü ödeme tarihi yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Tüpraş ne zaman temettü verecek, Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak? İşte 2025 TÜPRAŞ temettü ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 20:10 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:11
        1

        Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan yılın belli dönemdelerinde mevcut ortakların kar payı alma hakkını ifade etmektedir. Tüpraş, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve temettü ödeme miktarını duyurdu. Yapılan açıklama TÜPRAŞ temettü tarihini gündeme getirdi. Peki, Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte temettü ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

        2

        TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU

        Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

        Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.

        3

        2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?

        Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.

        4

        TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK?

        İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL olarak hesaplara yatırıldı; ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek.

        Temettülerin hesaba geçeceği tarih ise 2 Ekim 2025 olarak açıklandı.

