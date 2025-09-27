TÜPRAŞ temettü tarihi 2025: Tüpraş ne zaman temettü verecek?
Tüpraş, (TUPRS) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 2025 yılı içerisinde iki kez temettü ödemesi yapılacağını duyurdu. Hatırlanacağı gibi ilk taksiti mart ayında hesaplara geçerken, ikinci temettü ödeme tarihi yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Tüpraş ne zaman temettü verecek, Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak? İşte 2025 TÜPRAŞ temettü ödeme takvimi...
Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan yılın belli dönemdelerinde mevcut ortakların kar payı alma hakkını ifade etmektedir. Tüpraş, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve temettü ödeme miktarını duyurdu. Yapılan açıklama TÜPRAŞ temettü tarihini gündeme getirdi. Peki, Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte temettü ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...
TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.