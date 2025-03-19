Tüpraş temettü ödeme takvimi 2025 hisse sahibi olan yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., geçtiğimiz ay finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji devi Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına iki taksit şeklinde temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutar da belli oldu. Peki, 2025 Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı…