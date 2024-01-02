Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Turabi kimdir, kaç yaşında? Turabi Survivor'a kaç kez katıldı? Survivor 2024 Turabi nereli?

        Survivor Turabi kimdir?

        Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor 2024 yeni konsepti ve yarışmacıları ile gündeme geldi. Yeni sezonda bulunan isimlerden biri olan Turabi'nin, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak edilirken hayatı hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte Survivor Turabi'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 22:26 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 1 Ocak Pazartesi akşamı izleyicileri ile buluştu. Kırmızı takımda yer alan ve performansıyla şimdiden adından söz ettiren Turabi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Turabi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Turabi'nin hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        2

        TURABİ ÇAMKIRAN HANGİ TAKIMDA?

        Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosu ve takımları duyurdu. All Star kadrosunda Turabi'de yer alıyor. Turabi Survivor'da Kırmızı takımda yarışacak.

        3

        TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

        Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

        4

        2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"