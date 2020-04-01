Salgın onu da vurdu

Turhan Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Turhan Kaya ölüm nedeni araştırılıyor. Kurtlar Vadisi, Şahsiyet, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece dizisinde rol alan Turhan Kaya dün akşam tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

TURHAN KAYA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

İHA'nın haberine göre; 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan 69 yaşındaki Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

TURHAN KAYA KİMDİR?

Turhan Kaya 1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim gördü. 2011 senesinde bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almış ardından İtalya’da Creative chaos’da performans eğitimini tamamladı.

Turhan Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırdı.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterine hayat vermişti.