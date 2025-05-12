Turist filmi konusu ve oyuncuları: Turist filmi konusu ne, nerede çekildi?
Angelina Jolie ve Johnny Depp'in başrollerinde yer aldığı 2010 yapımı "Turist" filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Florian Henckel von Donnersmarck'ın yönetmenliğini üstlendiği, Altın Küre ödüllü gerilim filmi, gizemli bir kadının Amerikalı bir turisti karmaşık bir suçun içine çekmesini konu alıyor. İşte film hakkında bilgiler...
Angelina Jolie ve Johnny Depp’in başrollerini paylaştığı “Turist” filmi bu akşam ekrana geliyor. Altın Küre ödüllü yapım, sırlarla örülü hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gerilim ve dram türlerinde Altın Küre’ye layık görülen film, tekrar gösterimiyle merak uyandırıyor. İşte detaylar...
TURİST FİLMİ KONUSU NE?
Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.
TURİST OYUNCULARI
Johnny Depp
Angelina Jolie
Paul Bettany
Timothy Dalton
Steven Berkoff
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch