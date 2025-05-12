Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Turist filmi konusu ve oyuncuları: Turist filmi konusu ne, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları ile hikayesi!

        Turist filmi konusu ve oyuncuları: Turist filmi konusu ne, nerede çekildi?

        Angelina Jolie ve Johnny Depp'in başrollerinde yer aldığı 2010 yapımı "Turist" filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Florian Henckel von Donnersmarck'ın yönetmenliğini üstlendiği, Altın Küre ödüllü gerilim filmi, gizemli bir kadının Amerikalı bir turisti karmaşık bir suçun içine çekmesini konu alıyor. İşte film hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 18:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Angelina Jolie ve Johnny Depp’in başrollerini paylaştığı “Turist” filmi bu akşam ekrana geliyor. Altın Küre ödüllü yapım, sırlarla örülü hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gerilim ve dram türlerinde Altın Küre’ye layık görülen film, tekrar gösterimiyle merak uyandırıyor. İşte detaylar...

        2

        TURİST FİLMİ KONUSU NE?

        Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

        3

        TURİST OYUNCULARI

        Johnny Depp

        Angelina Jolie

        Paul Bettany

        Timothy Dalton

        Steven Berkoff

        Rufus Sewell

        Bruno Wolkowitch

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Ayla"dan acı haber
        "Ayla"dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti